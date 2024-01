© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Medio Oriente “un cessate il fuoco è necessario, per liberare gli ostaggi e portare soccorsi a Gaza. Hamas non è la popolazione di Gaza". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite della trasmissione “In onda”, su La 7. "Si è andati ben oltre il diritto di difesa, la comunità internazionale non può state a guardare", ha aggiunto. (Rin)