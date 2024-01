Business news: Uruguay, a dicembre l’inflazione cresce del 5,11 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **A dicembre, l'indice dei prezzi al consumo in Uruguay è cresciuto del 5,11 per cento su anno, con una variazione dello -0,11 per cento su mese. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il dato mensile viene spiegato "principalmente dai comparti alimenti e bevande analcoliche (0,25 per cento), abitazione (-0,39 per cento) e trasporto (-0,11)", spiega il documento. Dall'altra parte, l'inflation core è cresciuta del 4,66 per cento su base annua e ha registrato una variazione mensile dello -0,18 per cento (Abu)