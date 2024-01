Business news: Braile, esportazioni in Arabia Saudita al livello più alto degli ultimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Le esportazioni dal Brasile per l'Arabia Saudita hanno raggiunto nel 2023 il livello più alto degli ultimi dieci anni. Da gennaio a novembre, il Brasile ha esportato circa 2,93 miliardi di dollari ai sauditi. Il livello più alto della serie storica si è verificato nel 2011, con 3,47 miliardi di dollari in esportazioni verso il Paese medio orientale. Lo ha reso noto il ministero dello Sviluppo, industria, commercio e servizi (Mdic) del Brasile. La maggior parte delle esportazioni, il 26 per cento, corrisponde a carne di pollame, seguito da zucchero (24 per cento), mais (12 per cento), farelo di soia e alimenti per gli animali (6,7 per cento), soia (6,6 per cento) e carne di manzo (6,4 per cento). "Spesso il rafforzamento di questo rapporto con un paese che è già il nostro principale partner nella regione rappresenta una via d'accesso verso altri paesi" ha dichiarato Tatiana Prazeres, segretaria per il commercio estero del Mdic, in un'intervista per la "Cnn Brasil". (Brs)