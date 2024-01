Business news: El Salvador, approvata legge per esaminare presenza idrocarburi nel sottosuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il parlamento del Salvador ha approvato una legge che permetterà di avviare studi per determinare la presenza di petrolio e gas naturale sul territorio nazionale. La legge, passata con 65 voti favorevoli e nove contrari, concede alla Cel - Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), agenzia autonoma di nomina governativa - di siglare contratti con imprese per realizzare studi geofisici e geochimici. Il Paese centroamericano cerca così di capire se dispone di risorse energetiche naturali nel sottosuolo. "La mappa del sottosuolo è incompleta e non aggiornata. I contratti multicliente permettono di invitare esperti con strumenti avanzati per completare e migliorare questa mappa. Starà a loro raccogliere le informazioni su dove potrebbero essere risorse come petrolio e gas naturale", recita un comunicato della Direzione generale idrocarburi e miniere. Gli studi effettuati nel passato, spiegano i dirigenti della Cel, hanno rivelato la possibile esistenza di giacimenti off-shore, ma non sono andati nel dettaglio. La cornice legale per i nuovi contratti, riportano i media locali, dovrebbe permettere di effettuare studi dettagliati a spese contenute. (Mec)