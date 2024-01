Business news: industria automobilistica Brasile, incentivi per circa 3,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il nuovo programma di mobilità verde e innovazione (Mover) del governo del Brasile prevede 19 miliardi di reais (circa 3,9 miliardi di dollari) di incentivi per l'industria automobilistica nazionale fino al 2028. Il provvedimento provvisorio è stato firmato il 30 dicembre dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e ha come obiettivo la riduzione del 50 per cento delle emissioni di carbone fino al 2030. Il programma prevede la produzione di veicoli elettrici e ibridi dalle case automobilistiche, stabilisce nuovi limiti minimi di riciclo per la fabbricazione dei veicoli e sarà finanziato attraverso l'aumento della tassa di importazione sui veicoli elettrici e sui pannelli solari. (Brs)