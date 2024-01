Gaza: papa copto Tawadros II, preghiamo per prevenire il genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tawadros II, papa di Alessandria e patriarca della sede di San Marco, sta "pregando affinché la coscienza del mondo si risvegli e impedisca il genocidio che sta avendo luogo nella Striscia di Gaza”. Lo ha affermato lo stesso Tawadros II in un discorso tenuto ieri durante la messa del Natale della chiesa copta ortodossa in Egitto, alla presenza di un gran numero di alti funzionari dello Stato e dell'esercito. Anche il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha preso parte alle celebrazioni. In un discorso trasmesso dalla televisione egiziana, il presidente ha affermato: "Il nostro Paese supererà qualsiasi crisi, problema o circostanza difficile finché resteremo in uno stato di unità", aggiungendo che “quest’anno sarà un anno felice per tutti, e supereremo le crisi attuali, sperando che non continuino più”. Facendo riferimento alla guerra in corso nella Striscia di Gaza, Al Sisi ha detto: "L’Egitto spinge per un cessate il fuoco e l'ingresso degli aiuti, cercando di trovare una soluzione radicale alla questione palestinese". (Cae)