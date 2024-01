Gaza: emiro Qatar a Blinken, necessario raggiungere cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha sottolineato la necessità di "adoperarsi per un cessate il fuoco immediato e per la protezione dei civili, per una fornitura di aiuti umanitari sufficiente e sostenibile in tutte le aree della Striscia di Gaza, e per ridurre l'escalation al fine di garantire la stabilità e la sicurezza nella regione". L'emiro ha rilasciato queste dichiarazioni durante il suo incontro di oggi a Doha con il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. Nell'occasione, i due hanno discusso le relazioni strategiche tra i rispettivi Paesi e i modi per rafforzarle, oltre a diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. (Res)