Business news: Brasile, vendite auto elettriche in aumento del 91 per cento nel 2023

- **Nel 2023, in Brasile, sono state vendute 93.927 auto elettriche, un aumento del 91 per cento su anno. Solo nel mese di dicembre sono state 16.279 vendite, un aumento del 191 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Durante tutto il 2022, le vendite hanno raggiunto un totale di 49.245 veicoli. I dati sono stati pubblicati dall'Associazione brasiliana di veicoli elettrici (Abve). Tra le principali marche scelte dai consumatori brasiliani c'è la giapponese Toyota, con 21.042 auto vendute, seguita dalle cinesi BYD con 17.943 e Caoa Chery, con 11.835 auto. Le vendite sono state spinte dalla nuova tassa sull'importazione di auto elettriche, che passerà dal 12 per cento a gennaio al 35 per cento nel 2026. Anche con l'aumento della tassa, si attende una crescita delle auto elettriche nel Paese, soprattutto a causa del nuovo programma di mobilità verde e innovazione (Mover) del governo del Brasile, che prevede la produzione di veicoli elettrici e ibridi dalle case automobilistiche. (Brs)