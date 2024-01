Business news: Cile, a novembre attività economica in crescita dell'1,2 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **A novembre 2023 l'attività economica in Cile (Imaecec) è cresciuta dell'1,2 per cento su anno e dello 0,3 per cento su mese. Lo rende noto la Banca centrale. La crescita è determinata in primo luogo dall'aumento del 3,6 per cento su anno della produzione dei beni, con un incremento del 6,4 per cento nel comparto della manifattura e del 2,7 per cento nell'attività mineraria. In calo dell'1,4 per cento su anno il commercio, soprattutto quello al dettaglio, mentre il settore dei servizi è cresciuto dell'1,2 per cento, spinto soprattutto dal segmento dei trasporti. (Abu)