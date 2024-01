Covid: nel Lazio oggi 1.844 vaccinazioni, nel weekend oltre 3 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono 1.844 le dosi somministrate di vaccino anti-Covid nella seconda giornata di open day. In particolare, 222 dosi dall'Asl Roma 2; 190 al policlinico Umberto I; 97 dosi all'ospedale S. Camillo Forlanini; 175 dosi all'Irccs inmi L. Spallanzani; 179 dosi all'Asl Roma 3; 83 dosi dall'Irccs Ifo Istituto fisioterapici ospedalieri; 129 nell'Asl di Frosinone; 62 nell'Asl Roma 6; 1 dose al Sismed; 209 dall'Asl Viterbo; 138 dalla fondazione policlinico Tor Vergata; 97 nell'Asl Roma 4; 92 in quella di Latina; 160 dosi nell'Asl Roma 1 e 10 nelle farmacie. Ieri le dosi somministrare sono state 1.252 per un totale del weekend pari a 3.096 dosi di vaccino. I prossimi Open day sono in programma per il 20 e 21 gennaio 2024. (Com)