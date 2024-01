Business news: Argentina, nuovo rincaro del prezzo dei carburanti, il terzo in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **I principali distributori di petrolio in Argentina hanno rialzato il prezzo dei combustibili a una media del 27 per cento. Si tratta del terzo incremento in meno di un mese, appena più contenuto rispetto a quello compreso tra il 30 e il 37 per cento praticato a metà dicembre, poco dopo l'annuncio della svalutazione del peso sul dollaro statunitense. Al momento, riassume "Infobae", l'aumento è stato praticato dalle sole compagnie private, mentre la statale Ypf non ha ancora ufficializzato un aggiornamento del listino. Le stime riportate dalla stampa spingono il prezzo del litro di super dai precedenti 553 pesos (l'equivalente di circa 0,6 euro) agli attuali 702 pesos (0,8 euro). (Abu)