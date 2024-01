Energia: ministra Pannier-Runacher, la Francia costruirà altri otto reattori nucleari Epr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia vuole costruire altri otto reattori nucleari di nuova generazione oltre i sei già precedentemente annunciati. Lo ha detto la ministra della Transizione energetica francese, Agnes Pannier-Runacher, in un'intervista all’edizione domenicale del quotidiano “La Tribune”. La ministra ha annunciato la presentazione di un disegno di legge che riconosca che “abbiamo bisogno di altra energia nucleare oltre i sei reattore europei ad acqua pressurizzata (Epr)” annunciati dal presidente Emmanuel Macron a inizio 2022. “Si tratta di far uscire la Francia dalla sua dipendenza dai combustibili fossili, che rappresentano oltre il 60 per cento dell'energia che consumiamo. La mia ambizione è di abbassare questa cifra al 40 per cento nel 2035. Ridurre le nostre emissioni di CO2 e proteggere il potere d’acquisto dei francesi, ma anche guadagnare in termini di sovranità”, ha affermato la ministra. “L’invasione dell’Ucraina ci ha ricordato quanto sia importante proteggerci dai rischi geopolitici, poiché l’energia è diventata un’arma di guerra. Il testo fissa quindi obiettivi ambiziosi per la diffusione di mezzi di produzione senza emissioni di carbonio (nucleare e rinnovabili). Ci si allontana dalla precedente programmazione legislativa, che riduceva al 50 per cento la quota del nucleare nel mix elettrico”, ha continuato Pannier-Runacher. Il disegno non fisserà però alcun obiettivo in termini di generazione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030: “Abbiamo bisogno di energia nucleare oltre i primi sei Epr poiché il parco storico non sarà eterno, ma la formulazione resta tecnologicamente neutrale”. (Frp)