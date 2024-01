Roma: Baglio (Pd), inaccettabili saluti romani a commemorazione Acca Larentia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome del gruppo del Partito democratico "esprimo la più ferma condanna di quanto accaduto durante la cerimonia di commemorazione delle vittime di Acca Larentia. E' inaccettabile la strumentalizzazione di una pagina buia della storia con le scene viste oggi. Braccia tese, saluti romani e vecchi slogan in presenza delle più alte cariche istituzionali della Regione Lazio, presidente e vicepresidente". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "Ci auguriamo che chi rappresenta tutti i cittadini e ha giurato sulla Costituzione italiana prenda le distanze", conclude Baglio.(Com)