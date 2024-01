Medio Oriente: polizia Israele, uccisa "per errore" bambina palestinese a Gerusalemme est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bambina palestinese morta oggi nello speronamento avvenuto nei pressi di un posto di blocco a Gerusalemme est, vicino alla città palestinese di Biddu, in Cisgiordania, è stata uccisa "per errore" dagli agenti della polizia israeliana. Lo ha reso noto la stessa polizia nella sua ricostruzione dell'incidente, secondo cui un'auto - al cui interno vi erano un uomo e una donna palestinesi - è arrivata al posto di blocco e ha accelerato contro un'agente ventenne della polizia di frontiera. Quest'ultima è stata leggermente ferita, mentre altri agenti hanno sparato contro il veicolo, uccidendo i due aggressori. Durante la sparatoria, "una bambina (di tre anni) che si trovava in un altro veicolo" nelle vicinanze "è stata colpita", ha dichiarato la polizia. (Res)