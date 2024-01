Ucraina: Regione Lazio, mai autorizzato iniziativa filorussa in liceo Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio non ha mai autorizzato un progetto filorusso nel liceo di Latina. Lo precisa in una nota la stessa Regione, in merito all'iniziativa “Un ponte per la pace”, che ha visto i ragazzi del liceo Meucci di Latina dialogare, in via telematica, con gli studenti del liceo Beregovoj di Lugansk, in Ucraina. L'iniziativa ha scatenato polemiche per la presenza di alcuni filorussi all'evento. "L’amministrazione regionale, in passato e adesso sempre concretamente accanto alla popolazione ucraina, non ha mai direttamente autorizzato l’iniziativa in questione - si legge nella nota della Regione Lazio -. Si tratta di un’iniziativa autonoma del soggetto Openhub, vincitore due anni orsono di una gara europea per realizzare attività di animazione territoriale nelle province del Lazio secondo un progetto esecutivo approvato dalla precedente Amministrazione. Poiché tale iniziativa è completamente dissonante con gli indirizzi regionali e non risulta condivisa con gli uffici, la struttura amministrativa si è già attivata per gli approfondimenti del caso", conclude la Regione Lazio. (Com)