Medio Oriente: Boldrini (Pd), 109 i giornalisti uccisi a Gaza, una strage nella strage

- "Hamza Dahdouh aveva 27 anni e faceva il reporter da Gaza per Al Jazeera, come suo padre. È stato ucciso insieme al collega Mustafa Thuraya durante un raid dell'aviazione israeliana mentre viaggiava su un'auto con la scritta 'Press'. Prima di lui era già stata sterminata quasi tutta la sua famiglia tranne, appunto, il padre Wael. Sono 109 i giornalisti, quasi tutti palestinesi, uccisi dall'esercito di Tel Aviv dall'inizio dell'offensiva di Israele a Gaza, seguita al terribile attacco di Hamas del 7 ottobre". Lo dichiara Laura Boldrini deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "Professionisti, morti mentre facevano il loro lavoro, unici testimoni diretti di quello che accade nella Striscia poiché Israele arbitrariamente impedisce ai giornalisti internazionali di entrare. L'ennesima, deprecabile, carneficina contro cui poche sono le voci che si alzano. Una strage nella strage delle oltre 22 mila vittime palestinesi, il 70 per cento delle quali sono donne e bambini", aggiunge. "L'Onu denuncia che Gaza è ormai 'inabitabile' e l'Unicef ha lanciato un allarme sanitario per un'epidemia di diarrea che mette a rischio la vita di migliaia di bambini. Il cessate il fuoco - conclude Boldrini - non è più rimandabile, ma da troppo tempo non è all'ordine del giorno. Una indifferenza che lascia a Netanyahu e al suo governo di estrema destra la possibilità di continuare a commettere crimini di guerra di cui, prima o poi, dovranno rispondere". (Rin)