Sudan: ministero Esteri, Rsf assediano Khartum e mettono a rischio unità Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il capo del Consiglio sovrano e comandante delle Forze armate, Abdel Fattah al Burhan, ha dichiarato l’altro ieri che non c’è “alcuna riconciliazione” né “alcun accordo” con le Rsf e che l’Esercito continuerà la sua battaglia “finché ogni sito in Sudan non sarà ripristinato” e combatterà “finché il nemico non sarà scomparso”. Al Burhan, inoltre, ha criticato i Paesi vicini che hanno accolto Dagalo, impegnato nelle ultime settimane in un viaggio all’estero con tappe in Uganda, Etiopia, Gibuti, Sudafrica e Kenya. Il Sudan ha richiamato per consultazioni i suoi ambasciatori a Kampala e Nairobi. Dagalo nel frattempo è arrivato a Kigali, in Ruanda, dove è stato ricevuto il 5 gennaio dal presidente, Paul Kagame. “Ho spiegato dettagliatamente le circostanze legate allo scoppio della guerra del 15 aprile”, ha riferito Dagalo sul social network X parlando del conflitto in corso con le Forze armate “Attendiamo con ansia gli sforzi del Ruanda, data la sua eccezionale esperienza e la saggia leadership, per aiutare il nostro popolo a superare questa crisi e ripristinare la sicurezza e la stabilità”, ha aggiunto. (segue) (Res)