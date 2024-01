Sudan: ministero Esteri, Rsf assediano Khartum e mettono a rischio unità Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dichiarazione di Addis Abeba è il risultato di un incontro della durata di due giorni avvenuto nella capitale etiope su invito della piattaforma Taqaddum, comprendente più di 60 rappresentanti di partiti politici, comitati civici, sindacati, organizzazioni della società civile e figure indipendenti sudanesi. La fazione guidata da Al Burhan, tuttavia, ha declinato l’invito e non ha inviato alcuna delegazione. Il documento prevede una serie di punti e procedure per proteggere i civili e fermare le ostilità, incluso l’impegno delle Rsf a fermare incondizionatamente le ostilità attraverso negoziati con le Forze armate. Le Rsf hanno inoltre accettato di rilasciare 451 prigionieri come gesto di buona volontà. Il documento prevede anche l’apertura di percorsi sicuri nelle aree controllate dalle Rsf, la fornitura di garanzie per facilitare il lavoro delle organizzazioni non governative e la preparazione delle condizioni per un ritorno sicuro dei cittadini alle loro case a Khartum e negli Stati del Darfur e del Kordofan. Le parti hanno inoltre concordato di formare amministrazioni civili e un comitato nazionale per la protezione dei civili, oltre che di cooperare con il comitato d’inchiesta internazionale istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il documento accenna anche a questioni relative allo scenario post-conflitto: l’unità del Sudan, la parità di cittadinanza tra tutti i sudanesi, un sistema governativo federale, civile e democratico. Infine, è previsto un programma di ricostruzione del settore della sicurezza. (Res)