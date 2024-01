Gaza: Blinken, priorità prevenire allargamento conflitto e aumentare assistenza umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha promesso alle persone in ostaggio e ai loro familiari un lavoro “incessante” per il loro rilascio. Inoltre, gli Stati Uniti continueranno a “difendere la sicurezza marittima”. Gli attacchi alla libertà di navigazione nel Mar Rosso, ha evidenziato il segretario di Stato, colpiscono “gli interessi commerciali di oltre 40 Paesi”, incidono sui costi e hanno un impatto su tutto il mondo. Infine, Blinken ha ribadito che gli Stati Uniti stanno affrontando la crisi in corso con “un approccio regionale” volto alla costruzione di “una sicurezza duratura”. A questo proposito ha detto anche che i civili palestinesi hanno diritto di tornare alle loro case e che “non devono subire pressioni affinché lascino Gaza” e ha definito le dichiarazioni di alcuni esponenti del governo israeliano sul loro ricollocamento al di fuori Gaza “irresponsabili e incendiarie”. (Was)