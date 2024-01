Medio Oriente: speronamento a Gerusalemme est, un morto e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morta una bambina palestinese di quattro anni nello speronamento avvenuto nei pressi di un posto di blocco a Gerusalemme est, vicino alla città palestinese di Biddu, in Cisgiordania. Lo riferisce United Hatzalah, un'organizzazione israeliana di servizi medici di emergenza. E' quindi di un morto e un ferito il bilancio complessivo dell'attacco. La persona ferita è una donna di 20 anni, che si trova momentaneamente all'ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme in buone condizioni. In precedenza, la polizia di Israele ha riferito che l'assalitore è stato "neutralizzato" dagli agenti della polizia di frontiera. (Res)