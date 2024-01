Ucraina-Giappone: Kuleba, coordinamento in vista della conferenza su ricostruzione a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio a Tokyo si terrà una conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. Ne hanno discusso oggi a Kiev il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e l’omologa giapponese Yoko Kamikawa. “Oggi abbiamo coordinato le iniziative per preparare la conferenza sulla ricostruzione che si terrà il 19 febbraio a Tokyo. Stiamo lavorando per assicurarci che, in base ai risultati della conferenza, le imprese giapponesi possano diventare elementi importanti della ricostruzione”, ha dichiarato Kuleba. Il ministro ucraino ha anche riferito di aver discusso con l’omologa a proposito della cooperazione nel quadro dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) al fine di garantire la sicurezza delle centrali nucleari ucraine. (Kiu)