Giappone-Ucraina: Tokyo fornirà sistemi antidroni, contributo di 37 milioni di dollari tramite Nato

- Il Giappone contribuirà con 37 milioni di dollari a un fondo della Nato per offrire ulteriore sostegno alla difesa dell’Ucraina dall’aggressione della Russia. Il contributo è stato annunciato oggi dalla ministra degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, al termine di un colloquio con l’omologo Dmytro Kuleba. Il Giappone fornirà sistemi di rilevamento di droni e altre attrezzature, tra cui cinque generatori mobili di elettricità in grado di servire cinque milioni di persone. Inoltre, contribuirà al trasporto di sette grandi trasformatori. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. I due ministri hanno parlato anche della preparazione della Conferenza per la promozione della ricostruzione economica dell’Ucraina, che il Giappone ospiterà il 19 febbraio. Inoltre, hanno scambiato opinioni su altre questioni internazionali, in particolare sulla situazione in Medio Oriente. Da parte giapponese è stata ribadita la condanna degli attacchi russi e l’impegno per una pace giusta e duratura. Da parte ucraina è stata espressa riconoscenza, oltre alla solidarietà per le vittime del recente terremoto nella prefettura di Ishikawa. (Git)