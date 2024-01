Gaza: domani in Egitto il summit egiziano-palestinese per discutere fine della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dell'Egitto, Il Cairo, ospiterà domani un vertice egiziano-palestinese a cui parteciperanno il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, per discutere le modalità per fermare "l'aggressione israeliana" alla Striscia di Gaza. Nel corso del summit, i presenti parleranno degli ultimi sviluppi della situazione nei Territori palestinesi, in particolare a Gaza, e della mediazione egiziana per fermare la guerra nella Striscia. Secondo quanto confermato dal movimento palestinese Fatah, Abbas arriverà questa sera al Cairo, accompagnato dal segretario generale del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein al Sheikh, e dal capo dell'intelligence dell'Anp, Majed Faraj. (Cae)