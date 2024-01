Piemonte: trovate le salme dei due scialpinisti travolti da valanga in val Formazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state trovate le salme dei due scialpinisti travolti da una valanga nella zona del lago del Toggia in val Formazza, Verbania. E’ quanto si legge nel profilo X del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 12:00 dai guardiani della diga che hanno assistito all'evento. Sul posto si trova il Soccorso Alpino, l’elisoccorso dell’Azienda Zero della regione Piemonte, la Guardia di Finanza e i sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero di uno dei corpi finito nelle acque del lago.(Rin)