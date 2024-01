Usa: segretario Difesa Austin si assume “piena responsabilità” del silenzio sul suo ricovero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all’opinione pubblica è stata tenuta all’oscuro del ricovero la presidenza: “il Pentagono ha impiegato tre giorni e mezzo per informare la Casa Bianca”, sottolinea il “New York Times”. Solo venerdì sera il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha rivelato in una nota che il segretario Austin si stava “riprendendo” dopo essere stato ricoverato il lunedì all’ospedale militare Walter Reed di Bethesda, nel Maryland, per “complicazioni derivanti da una procedura medica non urgente”. Il dipartimento della Difesa ha precisato che l’assenza di Austin non era stata resa pubblica subito per ragioni di privacy e perché la situazione era “in evoluzione”. Ieri sera, sempre secondo il “Nyt”, Austin ha parlato per telefono col presidente Joe Biden, che si è detto lieto del suo recupero. Il presidente avrebbe confermato la sua piena fiducia al segretario alla Difesa. (Was)