Serbia: ex direttore servizi segreti si assume responsabilità per arresto di un politico di opposizione (2)

- Lo scorso 3 novembre Vulin si è dimesso dall'incarico di direttore dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione della Serbia (Bia). A luglio 2023 era stato inserito dagli Stati Uniti nella lista dei sanzionati a causa di presunti atti di corruzione e presunto coinvolgimento in un traffico di droga. Vulin era stato inoltre accusato da Washington di legami con la Russia. "Gli Stati Uniti e l'Unione europea cercano la mia testa come precondizione per non imporre sanzioni alla Serbia. Non sono io la causa dei ricatti e delle pressioni sulla Serbia e sul mondo serbo, ma non permetterò a me stesso di essere la causa di ricatti e pressioni. Per questo presento le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di direttore della Bia", aveva dichiarato Vulin a novembre. (Seb)