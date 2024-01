Lazio: Battisti (Pd), governo taglia fondi su disturbi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni nella legge di Bilancio appena approvata "ha tagliato 25 milioni di euro per il contrasto dei disturbi alimentari. E' una gravissima decisione". Lo dichiara in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio. "Ancora un taglio dei servizi ai più deboli, ancora una presa di posizione che non tiene conto delle fragilità, che mostra totale disinteresse nei confronti di chi sta soffrendo di una grave patologia - aggiunge Battisti -. Basta immaginare che solo nel 2023, a causa di bulimia e anoressia, sono morte in Italia oltre 4 mila persone. Età media? 25 anni. Questi numeri fanno spavento. Invece di rafforzare i servizi la destra li elimina". (segue) (Com)