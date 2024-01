Lazio: Battisti (Pd), governo taglia fondi su disturbi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "è depositata - prosegue la consigliera Battisti - una mia proposta di legge di contrasto ai disturbi alimentari, che diventa ancor più necessaria anche alla luce di questo ulteriore taglio dei fondi dal governo centrale. Lo chiedo senza polemica alcuna, ma con la consapevolezza assoluta della gravità della situazione: presidente Rocca, vogliamo discutere il testo e dare una risposta ai troppi giovani in difficoltà? Qui si parla della seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. Avevo sottolineato positivamente la convocazione della commissione regionale sanità presieduta dalla consigliera Savo sui Dca, ora però alla luce degli ultimi eventi è necessaria una accelerazione.Non togliamo la speranza a chi ogni giorno combatte - conclude la consigliera Pd - per un percorso di vita migliore". (Com)