Brasile: assalto al Congresso del 2023, l’89 per cento dei cittadini esprime disapprovazione

- L’89 per cento dei brasiliani disapprova l’assalto alle istituzioni dell’8 gennaio 2023, mentre il sei per cento lo approva e il quattro per cento non ha o non dichiara un’opinione al riguardo. Lo rivela un sondaggio dell’istituto di ricerca “Quest” pubblicato oggi da “Agencia Brasil” alla vigilia del primo anniversario dei fatti. L’indagine, realizzata tra il 14 e il 18 dicembre mediante 2.012 interviste faccia a faccia con cittadini dai 16 anni in su in 120 comuni, mostra anche che la disapprovazione è trasversale alle principali regioni del Paese e ai diversi livelli di istruzione e reddito. Per quanto riguarda l’orientamento politico, il tasso di riprovazione è più alto tra gli elettori del presidente Luiz Inacio Lula da Silva: 94 per cento, contro l’85 per cento di coloro che hanno dichiarato di aver votato l’ex presidente Jair Bolsonaro. Sull’influenza esercitata da Bolsonaro, però, c’è divisione: il 47 per cento degli intervistati è convinto che abbia influito sull’evento, mentre il 43 per cento no. (segue) (Brs)