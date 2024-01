Brasile: assalto al Congresso del 2023, l’89 per cento dei cittadini esprime disapprovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alla Camera dei deputati, la camera bassa del Congresso, sarà inaugurata una mostra dedicata al giorno in cui sostenitori di Bolsonaro, sconfitto alle elezioni, e altri estremisti di destra, contestando il risultato delle elezioni e chiedendo l’intervento delle forze armate, attaccarono la sede del governo federale a Brasilia invadendo e danneggiando il Congresso, la Corte suprema e il Palazzo presidenziale. Saranno in esposizione fotografie e oggetti contenuti negli edifici del potere che hanno subito danni e che sono stati successivamente restaurati. Il Congresso ospiterà l’iniziativa istituzionale più importante organizzata per l’anniversario, una cerimonia dal titolo “Democrazia incrollabile” che vedrà la partecipazione dei presidenti dei tre poteri dello Stato. (Brs)