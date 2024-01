Energia: Regno Unito annuncia investimento da 350 milioni di euro nella produzione di uranio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito investirà 300 milioni di sterline (quasi 350 milioni di euro) nella produzione di uranio di tipo Haleu (High-Assay Low-Enriched Uranium) per promuovere l’indipendenza energetica e ridurre il predominio russo nel settore dei combustibili nucleari. Lo ha reso noto un comunicato del dipartimento della Sicurezza energetica del governo di Londra. L’uranio di questo tipo, arricchito oltre il 5 per cento e meno del 20 per cento dell'isotopo U-235, è un combustibile usato per alimentare i reattori nucleari più moderni e il Regno Unito “diventerà il primo Paese in Europa a inaugurare un programma Haleu, rafforzando il rifornimento di nuovi progetti nucleari e spingendo il presidente russo Vladimir Putin ulteriormente fuori dai mercati globali”, si legge nel comunicato. L’investimento si inserisce nei piani per raggiungere una produzione di energia pulita da fonte nucleare pari a 24 gigawatt entro il 2050, pari a un quarto del fabbisogno britannico. Il finanziamento “sosterrà la produzione interna di uranio Haleu”, tipologia di combustibile che, attualmente, “è prodotta a livello commerciale solo in Russia”. (Rel)