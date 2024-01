Gaza: forze Israele, colpiti oltre 100 obiettivi di Hamas a Khan Younis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brigata Kfir delle Forze di difesa d'Israele (Idf) ha "distrutto" più di 100 obiettivi attribuiti al movimento islamista palestinese Hamas nell'area di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, uccidendo decine di presunti terroristi. Lo hanno riferito le Idf su X (ex Twitter), spiegando che i militari della Brigata Kfir hanno trovato a Khan Younis un grande nascondiglio di armi, tra cui armi da fuoco, granate ed esplosivi, alcune delle quali nascoste all'interno di borse con il logo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa). Inoltre, gli ingegneri da combattimento che lavorano a fianco della Brigata Kfir avrebbero distrutto un centro di comando di Hamas utilizzato dal gruppo per pianificare l'operazione Alluvione al Aqsa del 7 ottobre 2023 contro Israele. Altri obiettivi di Hamas distrutti dai militari includevano postazioni di osservazione e di lancio di razzi anticarro, ingressi di tunnel e passaggi sotterranei, hanno aggiunto le Idf. (Res)