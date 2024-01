Gaza: Hamas, Israele ha ucciso decine di civili a Jabalia, Biden "principale partner" di questi crimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha accusato Israele di aver preso di mira, ieri sera, una casa che ospitava civili a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, uccidendo "decine di persone, per lo più donne e minori". In una dichiarazione ufficiale, Hamas ha dichiarato che questo bombardamento è un "nuovo crimine di guerra" e "un'estensione della guerra genocida" che Israele sta conducendo contro i civili. Il gruppo islamista ha anche criticato la comunità internazionale per la sua inazione nel fermare "ciò che i palestinesi stanno sopportando", definendo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il "principale partner" dei crimini di Israele. (Res)