Somalia: presidente firma legge che annulla accordo Somaliland-Etiopia su porto Berbera (2)

- Il Somaliland – territorio che coincide con quello dell'ex protettorato britannico – ha rivendicato l'indipendenza dalla Somalia nel 1991, ma non è riconosciuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite né da alcun Paese, eccezion fatta per l'autogovernata isola di Taiwan, rivendicata dalla Cina. Nonostante ciò, il Somaliland è organizzato come uno Stato regolare, con il suo presidente, un esecutivo, la sua magistratura e una Banca centrale. La Somalia considera il Somaliland come parte del suo territorio, disconoscendo le rivendicazioni di Hargheisa. Con l’accordo del primo gennaio, l’Etiopia è divenuto il primo Paese africano a riconoscere l’indipendenza del Somaliland. (Res)