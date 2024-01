Balneari: FI, offerto in ogni fase contributo costruttivo su concessioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Forza Italia segue con attenzione e senso di responsabilità la discussione sulle concessioni. Lo dichiarano il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri e il vicepresidente dei deputati azzurri Deborah Bergamini. "Ed ha offerto, in ogni fase, un contributo costruttivo e responsabile. Anche negli ultimi mesi quando si è deciso di procedere alla cosiddetta mappatura. E, checché ne dicano gli scettici, é emerso quello che è evidente: in Italia ci sono migliaia e migliaia di chilometri di coste a disposizione di nuove imprese", aggiungono. "Anche escludendo i luoghi impervi che non possono essere agevolmente utilizzati per nuove imprese e rispettando ovviamente le aree sottoposte a particolari vincoli ambientali o quelle destinate ad altri scopi, portuali o di diversa natura. Qualcuno gioca sui numeri confermando la propria totale malafede. La mappatura va completata calcolando le realtà fluviali e lacustri. Si continua a fare confusione tra il costo delle concessioni, che certamente va riesaminato (soprattutto da parte di amministratori locali), e il fatturato delle aziende", proseguono Gasparri e Bergamini. "Come se - evidenziano - sul fatturato non incidessero ulteriori oneri fiscali, Irpef, Iva , l'Imu che viene pagata dai gestori pur non essendo proprietari delle aree. Si fa insomma una grande confusione. Ignorando, ad esempio, il costo dei dipendenti, i contributi previdenziali e sanitari ed i costi fiscali delle migliaia e migliaia di persone che lavorano nelle imprese balneari. I costi per la manutenzione e per la pulizia degli arenili. Si parla del fatturato come se fosse un'entrata libera da qualsiasi peso fiscale o da costi riguardanti i dipendenti e la gestione delle imprese. Una malafede assoluta che caratterizza i soliti bugiardi. Nessuno vuole mettere in discussione le cosiddette spiagge 'libere', ma i comuni non devono lasciare questi spazi, che ci devono essere obbligatoriamente, in uno stato di abbandono". (segue) (Rin)