Roma: Mollicone (Fd'I), ricordare vittime anni di piombo con museo sul terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Ricordare le vittime degli anni di piombo realizzando un museo multimediale sul terrorismo. Lo dichiara il presidente della commissione cultura della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. Dopo 46 anni di distanza "ricordiamo Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, giovani militanti del Fronte della gioventù, vittime del terrorismo brigatista e della violenza politica, protagonista degli anni di piombo. Da sempre chiediamo verità e giustizia per le vittime - aggiunge Mollicone -. Condanniamo con forza ogni forma di odio ideologico e di violenza, per questo abbiamo proposto il Museo, multimediale ed esperienziale, del Terrorismo, per rispettare la memoria di tutte le vittime del terrorismo, di qualsiasi colore politico e delle forze dell'ordine, che devono appartenere alla storia nazionale ed unire tutta la comunità. In questo senso nel 2013 la Giunta comunale di centrodestra ha approvato il toponimo 'Largo Acca Larentia Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, vittime del terrorismo'. Il sindaco Gualtieri individui, nell'ottica della conciliazione nazionale, una strada o uno slargo nella vicina Villa Lazzaroni per l'intitolazione", conclude Mollicone.(Com)