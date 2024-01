Gaza: Blinken, situazione alimentare per i civili “in peggioramento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione alimentare è “molto difficile e, in effetti, in peggioramento per uomini, donne e bambini a Gaza”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, oggi ad Amman, in Giordania, come riferisce una nota del dipartimento di Stato statunitense. Blinken ha assicurato il massimo impegno sulla questione: “Stiamo lavorando 24 ore su 24, sette giorni su sette”, ha detto, elogiando “lo straordinario lavoro svolto dal Programma alimentare mondiale (Pam)” e riconoscendo il “ruolo determinante” svolto dal governo giordano sotto la guida del re Abdullah. “Gran parte del cibo che viene preparato per essere consegnato a Gaza è cibo pronto da mangiare perché, nelle condizioni attuali, è molto difficile se non impossibile per la maggior parte delle persone essere effettivamente in grado di preparare e cucinare il cibo”, ha sottolineato il rappresentante di Washington. (segue) (Was)