Electrolux: Ciriani, governo continua a seguire con attenzione

21 luglio 2021

- “Il governo ha sempre seguito la situazione di Electrolux, arrivando anche ad ipotizzare l’utilizzo del golden power quando si era paventata l’ipotesi di vendita ad investitori cinesi. La nostra attenzione sul tema non è mai venuta meno, ribadisco quindi, ai dipendenti, ai sindacati e all’azienda, che l’esecutivo è a disposizione, convocando anche un tavolo se necessario, per dare il massimo supporto e aiuto per la tutela dei lavoratori”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, intervistato da Tgr Rai Fvg a margine della cerimonia del Tricolore a Pordenone. (Rin)