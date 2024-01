Energia: Libia, la Noc dichiara lo stato di forza maggiore dopo chiusura giacimento Sharara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc, ente petrolifero della Libia) ha dichiarato oggi lo stato di forza maggiore, a seguito della chiusura del giacimento di Sharara, il più grande del Paese con un output di circa 270 mila barili di greggio al giorno, da parte del Fezzan Gathering, collettivo composto da notabili del Fezzan (la regione meridionale libica) e alcune istituzioni della società civile di recente costituzione. Lo riferisce un comunicato stampa della Noc diramato sui canali social. La chiusura del giacimento, avvenuta il 3 gennaio, ha causato la cessazione delle forniture di greggio al porto di Zawiya, nel nord-ovest della Libia, ha evidenziato la Noc, sottolineando che "le trattative sono attualmente in corso nel tentativo di riprendere la produzione il prima possibile". La decisione di chiudere il campo petrolifero era stata presa a causa dell'assenza di una risposta adeguata da parte del Governo di unità nazionale (Gun, con sede a Tripoli) alle richieste avanzate riguardanti la gestione della crisi. Le richieste includono la risoluzione della carenza di carburante nel Fezzan, il completamento della costruzione della raffineria del sud e altre questioni, come la gestione dell'Ospedale generale di Ubari. Secondo quanto riferito da una fonte locale ad "Agenzia Nova", il giacimento "non verrà riaperto finché non saranno adottate misure concrete su tali richieste". Inoltre, la stessa fonte aveva rivelato che l'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sta sostenendo le richieste dei dimostranti. (segue) (Lit)