Energia: Libia, la Noc dichiara lo stato di forza maggiore dopo chiusura giacimento Sharara (2)

- Il 5 gennaio, il ministro della Governance locale della Libia del Governo di unità nazionale (Gun, con sede a Tripoli), Badr El Din al Toumi, aveva incontrato i sindaci dei comuni del sud del Paese per discutere della chiusura del giacimento di Sharara. Durante l'incontro, erano state affrontate le richieste dei manifestanti e le questioni fondamentali che hanno portato alla protesta e alla chiusura del sito. Al Toumi aveva riferito che, nel quadro della risoluzione della carenza di carburante, era stato fatto un coordinamento con la Brega Petroleum Marketing Company (Bpmc) per aumentare le quantità di carburante da destinare al deposito di Sebha, capoluogo del Fezzan. Il ministro aveva poi sottolineato “l'importanza di mantenere un dialogo costruttivo con i sindaci” e la necessità di “trovare una soluzione che tenga conto di tutte le richieste”. Durante la riunione, era stato raggiunto un accordo sulla necessità di coordinare un incontro approfondito con il primo ministro del Gun, Abdulhamid Dabaiba, i ministeri interessati e gli organi competenti per dare seguito ai progetti in corso previsti da realizzare nel sud. (Lit)