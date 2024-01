Sicurezza: Molteni, individuati e denunciati giovani responsabili degli spari Capodanno a Cant

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono stati già individuati, perquisiti e denunciati i due giovani responsabili degli spari di Capodanno a Cantù. Voglio ringraziare l'Arma dei Carabinieri e la Polizia locale cittadina perché in meno di 24 ore hanno individuato autori di comportamenti così gravi e pericolosi per l’incolumità dei cittadini”. Questo il commento di Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno, sull’operato delle forze dell’ordine in merito agli spari di Capodanno nella città di Cantù. “Ora attendiamo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria – ha concluso il sottosegretario – in settimana faremo il punto sulla sicurezza cittadina e nella provincia di Como con prefetto, questore e forze di polizia. La sicurezza rimane una priorità e non si può lasciare spazio a nessuna impunità per fatti così gravi”. (Com)