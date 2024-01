Usa: “Wall Street Journal”, Elon Musk “ha usato droghe illegali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune delle controverse dichiarazioni rilasciate da Elon Musk, amministratore delegato di SpaceX e Tesla e presidente di X, potrebbero essere dovute all’assunzione di droghe. Lo riferisce il “Wall Street Journal”. Musk ha fumato marijuana in pubblico e ha detto di avere una prescrizione medica per la ketamina, ma avrebbe usato anche altre sostanze. “Secondo persone che hanno assistito al suo consumo di droga e altri che ne sono a conoscenza, la persona più ricca del mondo ha fatto uso di Lsd, cocaina, ecstasy e funghi psichedelici, spesso durante feste private in giro per il mondo, dove i partecipanti firmano accordi di non divulgazione o rinunciano ai loro telefoni per entrare”, scrive il giornale economico-finanziario. L’articolo cita poi una serie di casi: “diverse compresse di acido” ingerite durante una festa a Los Angeles nel 2018; “funghi magici” assunti nel corso di un evento in Messico nel 2019; ketamina presa con il fratello Kimbal in una festa in casa a Miami durante Art Basel nel 2021. Musk “ha assunto droghe illegali” con Steve Jurvetson, attuale consigliere di amministrazione di SpaceX ed ex membro del consiglio di amministrazione di Tesla, prosegue il quotidiano. (segue) (Was)