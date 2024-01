Usa: “Wall Street Journal”, Elon Musk “ha usato droghe illegali” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la testata il presunto uso di droghe preoccupa “dirigenti e membri del consiglio di amministrazione delle sue aziende” e altre persone vicine a Musk perché “l’uso illegale di droghe rappresenterebbe probabilmente una violazione delle politiche federali che potrebbe mettere a repentaglio i miliardi di dollari di SpaceX in contratti governativi”. Alla preoccupazione per l’uso di sostanze e per il “comportamento instabile” di Musk sarebbe legata la decisione di Linda Johnson Rice di non ricandidarsi nel consiglio di amministrazione di Tesla nel 2019. Robyn Denholm, presidente di Tesla, si sarebbe rivolta a Kimbal Musk, membro del consiglio di amministrazione, per “chiedere aiuto per il comportamento di Musk, senza usare la parola droghe”. Alcune persone vicine a Musk, aggiunge il “Wsj”, “temevano che fosse sotto l’effetto di droghe quando nel 2018 twittò i piani per privatizzare Tesla”. D’altra parte, un avvocato di Musk, Alex Spiro, ha affermato che il magnate viene “regolarmente e casualmente sottoposto a test antidroga presso SpaceX e non ha mai fallito un test”. (Was)