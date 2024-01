Ucraina: ministero Energia, attacchi russi causano interruzione di corrente in due miniere nell’est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi russi nella regione ucraina di Donetsk hanno causato l’interruzione della corrente elettrica in due miniere. Lo ha reso noto il ministero dell’Energia di Kiev. “Al momento dell’interruzione, (nelle miniere) si trovavano 18 minatori”, si legge in un comunicato. Il dicastero non ha fornito dettagli sullo status attuale dei minatori. Nell’inverno 2022-23 la Russia ha preso di mira le infrastrutture energetiche ucraine, provocando danni alla rete elettrica e interruzioni della corrente su vasta scala. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine si sono nuovamente intensificati sul finire del 2023. Due giorni fa il ministero dell’Energia ha riferito che gli attacchi delle forze armate russe nella medesima regione hanno causato un’analoga interruzione dell’energia elettrica in un’altra miniera. I minatori presenti sono stati costretti a trascorrere 16 ore sotto terra fino a quando la corrente non è stata ripristinata. (Kiu)