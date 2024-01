Gaza: Blinken a re Giordania, no a “dislocamento forzato palestinesi” da Striscia e Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi ad Amman il re di Giordania Abdullah II e il ministro degli Esteri Ayman Safadi. Blinken ha ringraziato il sovrano per il ruolo svolto dalla Giordania nel fornire aiuti ai civili palestinesi a Gaza e con lui ha concordato di mantenere uno stretto coordinamento per proseguire l’assistenza umanitaria. Lo riferisce una nota del portavoce del dipartimento di Stato statunitense, Matthew Miller. Il rappresentante di Washington ha detto anche che gli Stati Uniti si oppongono “al dislocamento forzato dei palestinesi dalla Cisgiordania e da Gaza” e ritengono una necessità fondamentale “proteggere i civili palestinesi in Cisgiordania dalla violenza dei coloni estremisti”. Infine, Blinken ha ribadito l’impegno per una pace e sicurezza durature per israeliani e palestinesi attraverso la creazione di uno Stato palestinese. (Was)