Usa: segretario Difesa Austin si assume “piena responsabilità” del silenzio sul suo ricovero

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, si è assunto la responsabilità di aver mantenuto la riservatezza sul suo ricovero. “Comprendo le preoccupazioni dei media per la trasparenza e riconosco che avrei potuto fare un lavoro migliore assicurando che l’opinione pubblica fosse adeguatamente informata. Mi impegno a fare meglio. Ma è importante dirlo: questa è stata la mia procedura medica e mi assumo la piena responsabilità delle mie decisioni in merito alla divulgazione”, ha dichiarato Austin in un comunicato di ieri sera. Il segretario alla Difesa ha ringraziato “gli straordinari medici e il personale infermieristico del Walter Reed per le cure eccezionali” e il calore dimostrato a lui e alla sua famiglia. “Sono molto felice di essere in via di guarigione e non vedo l’ora di tornare presto al Pentagono”, ha affermato, senza rivelare altri dettagli sulla sua situazione clinica. (segue) (Was)