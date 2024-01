Gaza: giornalisti uccisi, "Al Jazeera" accusa Israele di "violazione" principi libertà di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera" ha accusato Israele di "violare i principi della libertà di stampa", in seguito alla morte di due giornalisti in un presunto attacco israeliano nel sud della Striscia di Gaza. I due giornalisti uccisi sono: Hamza Dahdouh, fotoreporter di 27 anni, figlio del capo ufficio di "Al Jazeera" a Gaza Wael Dahdouh; e Mustafa Thuraya. Nell'attacco, è rimasto ferito gravemente anche il giornalista Hazem Rajab. Queste uccisioni dimostrano "senza dubbio la determinazione delle forze israeliane a continuare questi brutali attacchi contro i giornalisti e le loro famiglie, con l'obiettivo di scoraggiarli dal compiere la loro missione, violando i principi della libertà di stampa", ha dichiarato "Al Jazeera", aggiungendo che gli attacchi "minano anche il diritto alla vita". L'emittente ha quindi chiesto che "la Corte penale internazionale, i governi, le organizzazioni per i diritti umani e le Nazioni Unite ritengano Israele responsabile dei suoi crimini d'odio", sottolineando la necessità della "fine degli attacchi e delle uccisioni di giornalisti". "Al Jazeera" ha promesso di adottare "tutte le misure legali per perseguire gli autori di questi crimini", impegnandosi a essere solidale e garantire il proprio "sostegno a tutti i giornalisti di Gaza". L'emittente ha infine ribadito "il suo impegno per ottenere giustizia per gli oltre 100 giornalisti uccisi e per continuare a coprire queste gravi violazioni". (Res)