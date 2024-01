Gaza: Netanyahu, guerra non finirà finché Hamas non sarà eliminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato oggi che la guerra non finirà finché il movimento islamista palestinese Hamas non sarà eliminato e la Striscia di Gaza "non rappresenterà più una minaccia per Israele". Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano "The Times of Israel", Netanyahu ha rilasciato queste dichiarazioni all'apertura della riunione di gabinetto. "La guerra non deve essere fermata finché non avremo completato tutti gli obiettivi: l'eliminazione di Hamas, la restituzione di tutti i nostri ostaggi e la promessa che Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele", ha dichiarato Netanyahu, aggiungendo: "Lo dico sia ai nostri nemici che ai nostri amici. Questa è la nostra responsabilità e questo è l'impegno di tutti noi". Questa settimana, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, sarà in Israele per discutere della guerra a Gaza e delle tensioni al confine con il Libano. Nel suo discorso di oggi, il premier israeliano si è rivolto alla Casa Bianca, precisando che Israele non è in procinto di interrompere la sua campagna contro Hamas a Gaza. (Res)