Israele-Libano: Netanyahu, Hezbollah capisca che "nessun terrorista è immune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah impari ciò che il movimento islamista palestinese Hamas "ha già imparato negli ultimi mesi: nessun terrorista è immune". Lo ha detto oggi il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, all'apertura della riunione di gabinetto. "Siamo determinati a proteggere i nostri cittadini e a riportare i residenti del nord (di Israele) in sicurezza nelle loro case. Questo è un obiettivo nazionale che tutti noi condividiamo e agiamo responsabilmente per raggiungerlo. Se potremo, lo faremo con mezzi diplomatici, altrimenti agiremo in altri modi", ha affermato Netanyahu. Queste dichiarazioni arrivano dopo che ieri si è verificata un'ulteriore escalation al confine tra Israele e Libano. Hezbollah ha lanciato oltre 60 razzi verso il nord dello Stato ebraico, a cui le forze israeliane hanno risposto attaccando oltre il confine e colpendo due "importanti" strutture militari attribuite al gruppo libanese, oltre a una serie di altri obiettivi. (Res)