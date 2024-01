Libano: forze Israele, colpita una cellula di Hezbollah nel sud - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito una presunta cellula affiliata al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah nei pressi della città di Marwahin, nel sud del Libano, al confine con Israele. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), spiegando di aver effettuato attacchi aerei contro diversi obiettivi di Hezbollah in Libano nella giornata di oggi. Gli aerei da caccia delle Idf avrebbero anche colpito diversi edifici utilizzati da Hezbollah a Labbouneh, Majdal Zoun e Bint Jbeil, nel Libano meridionale, in alcuni dei quali si sarebbero registrate delle esplosioni secondarie. Secondo quanto affermato dalle Idf, questo indica che gli edifici venivano "utilizzati come depositi di armi". Ieri sera, inoltre, la difesa aerea israeliana ha intercettato un "obiettivo aereo ostile" nell'area del moshav di Even Menachem, nel nord di Israele, entrato nello spazio aereo israeliano dal Libano, hanno aggiunto le Idf. (Res)